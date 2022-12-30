اشتراطات ترخيص الملاهي والمسارح الليلية.. تعرف عليها

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 اشتراطات ترخيص الكازينوهات والملاهي والمسارح الليلية التي لا تقدم مشروبات كحولية ومن بينها أن يكون المسرح منفصل عن صالة العرض بواسطة حائط كامل.

اشتراطات ترخيص المسارح

وتتضمن الشروط حجب فتحة المسرح بستار آمن من أي مادة غير قابلة للاحتراق أو نفاذ اللهب بموافقة جهة الترخيص، ويجوز في المسارح المؤقتة تركيب ستارة من الصوف الثقيل ويتم إنزال الستار بطريقة آلية وبوسيلة احتياطية باليد ويكون الستار مسدول دائما ولا يرفع إلا قبل العمل بخمس دقائق ولا يجوز تخصيص أماكن للمشاهدة خلف الستار، كما تتطلب الاشتراطات ما يلي:

- تكون السلالم الثابتة والمتنقلة والأسقف وحواملها وجميع المعدات من مواد غير قابلة للاحتراق ويجوز أن تكون أرضية المسرح من الخشب.

- يكون للمسرح سلم واحد على الأقل يؤدى مباشرة إلى الخارج.

- تكون الورش والمستودعات والمخازن وقاعات الآلات وغيرها من ملحقات المسرح منفصلة عن بعضها وعن باقي المسرح بحوائط من البناء وتكون أبوابها من الصاج.

- إذا كان المسرح مقفل وجب تزويده بمنافذ كشبابيك أو مداخن سهلة الفتح من الداخل والخارج وتعمل بطريقة ذاتية.

ضوابط ملحقات المسرح

- تكون الورش والمستودعات والمخازن وقاعات الآلات وغيرها من ملحقات المسرح منفصلة عن بعضها وعن باقي المسرح بحوائط من البناء وتكون أبوابها صاج ومجهزة بأجهزة أوتوماتيكية لقفلها.

- وضع الأثاث والمناظر وغيرها داخل المخازن المعدة لها.

- تكون غرف الممثلين والممثلات منفصلة عن المسرح بواسطة باب من الصاج ولها ممرات وسلالم موصلة إلى الخارج.

- لا يجوز فتح غرف الممثلين والممثلات أو الإدارة على المسرح مباشرة باستثناء مخازن الأدوات والمهمات.

- إذا كانت دار التمثيل في دور من البناء فوقها أو تحتها أدوار يشغلها الغير، فلا يجوز إحداث فتحة في السقف أو الأرضية ويعمل للمسرح منافذ تهوية بالواجهات المطلة على الشوارع أو الفناء ويكون للدار سلالم خاصة لخروج الجمهور إلى الشارع مباشرة وذلك وفق قانون المحال.