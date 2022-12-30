الداخلية تكشف ملابسات اصطدام دراجة نارية بطفلة في الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع «فيس بوك»، متضمناً اصطدام دراجة نارية بطفلة في الدقهلية.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات بتلك الواقعة كما أمكن تحديد والد الطفلة وتبين أنه سائق، مقيم بمدينة نبروه بالدقهلية، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 28 الجاري وحال عبور ابنته الطريق من أمام محل إقامتهما اصطدمت بها دراجة نارية وتم نقلها للمستشفى وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين عدم وجود إصابات، وصُرح لها بالخروج، ولم يتهم قائد الدراجة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.