سعر العدس والأرز والدقيق في المنافذ اليوم الجمعة

اختلافات طفيفة تشهدها أسعار السلع كافة يوميا، ومن بينها سعر العدس والأرز وتحديدا السائب منه وليس المعبأ، ووفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، فإنّ كل الأسعار شهدت تغير ملحوظ اليوم فبعضها شهد ارتفاع وأخرى انخفاض.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، سعر العدس والرز السائب وأبرز السلع الأخرى والسكر والشاي اليوم الجمعة، على هذا النحو:

سعر المكرونة السائبة

متوسط سعر السلعة 17.19 جنيه.

سعر المكرونة المعبأ

متوسط سعر السلعة 18.88 جنيه.

أدنى سعر للسلعة المكرونة المعبأة 18.56 جنيه / كيلو.

أعلى سعر للسلعة مكرونة المصرية 19.34 جنيه / كيلو.

سعر العدس الأصفر المعبأ

متوسط سعر العدس 37.44 جنيه.

سعر العدس المعبأ الصحيح

متوسط السعر اليوم 40.64 جنيه.

سعر الدقيق المعبأ

متوسط سعر الدقيق 17.09 جنيه.

سعر زيت عباد الشمس

متوسط سعر السلعة 49.67 جنيه.

أدنى سعر للسلعة زيت عباد الشمس 49.67 جنيه / لتر.

أعلى سعر للسلعة زيت عباد الشمس 51.11 جنيه / لتر.

سعر السكر المعبأ

متوسط سعر السلعة 17.65 جنيه.

أدنى سعر للسلعة سكر زمزم 16.81 جنيه / كيلو.

أعلى سعر للسلعة السكر المعبأ 17.87 جنيه / كيلو.

سعر شاي العروسة 40 جراما

متوسط سعر السلعة 6.24 جنيه.

أدنى سعر للسلعة شاي العروسة 40 جراما 6.24 جنيه / عبوة.

سعر شاي ليبتون 40 جراما متوسط

سعر السلعة 7.12 جنيه.

أدنى سعر للسلعة شاي ليبتون 40 جراما 7.12 جنيه / عبوة.

سعر الفول المعبأ

متوسط سعر 34.54 جنيه.

أدنى سعر للسلعة الفول المعبأ 34.54 جنيه / كيلو.