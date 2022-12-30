«في خدمتك».. اعرف مدة استبدال واسترجاع السلع

يرغب بعض المواطنين بعد شراء السلع في استبدالها أو استرجاعها، خاصة عند اكتشاف عيب ما أو أنها غير مطابقة للمواصفات، وفي هذا الصدد عقب أشرف ناجي المحامي بالنقض على بعض المشكلات التي تواجه العملاء مع التجار، وشرح أن المشرع حافظ على حقوقهم، ضمن قانون «حماية المستهلك، لتنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر»، ولضمان حقوق المشترين.

الاسترداد والاستبدال خلال 14 يومًا

وأضاف «ناجي»، أن قانون «حماية المستهلك» أتاح طريق للتواصل مع الجهاز حال تعرضهم لأي نوع من أنواع الغش التجاري، وقام القانون بتحديد مدة معينة يمكن للمستهلك من خلالها استرجاع المنتجات، وأنه وفقًا لما نصت عليه «آلية استرجاع واستبدال السلع»، في المادة رقم 17 من القانون لرقم 181 لـسنة 2018، «على أن من حق المستهلك استبدال السلعة، أو إعادته مع استرداد قيمتها دون إبداء أي أسباب أو تحمل أي نفقات خلال 14 يوما من شرائها».

حال البضائع غير المطابقة للمواصفات

وأوضح المحامي أن المادة رقم 21 من قانون «حماية المستهلك» برقم 181 لسنه 2018، نصت على أنه، «من حق المستهلك خلال 30 يوم من تسلم السلعة إعادتها أو استبدالها، مع استرداد قيمتها النقدية، اذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات، أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، على أن يلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك، باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية».

حالات لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة

ونوه «ناجي» أن القانون حدد في الفقرة الأولى، أنه لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في هذه الحالات الـ3:

1- حال كانت السلعة أو خصائصها أو طريقة تغليفها أو تعبئتها تحول دون استبدالها أوردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

2- حال كانت السلعة من السلع القابلة للتلف السريع.

3- حال لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع.