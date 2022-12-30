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قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن «الفحسة اليمنية».. أشهر الأطباق

كتب:

شريف سليمان
02:46 م | الجمعة 30 ديسمبر 2022
الفحسة اليمنية

الفحسة اليمنية

عرض برنامج «صباح جديد»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، صباح اليوم، تقريرًا عن أشهر الأكلات في المطبخ اليمني.

وقال التقرير إن المطبخ اليمني منذ القدم من أكثر المطابخ تنوعًا في العالم، لعل أشهر أطباقه هي «الفحسة»، وهي تتصدر قائمة الأطعمة المفضلة لدى العائلات اليمنية، التي لا تتخيل غيابها عن المائدة ولا يعوضها طبق آخر، وخاصة خلال مناسباتهم المختلفة.

وأضاف التقرير أن «الفحسة»، وجبة شعبية يرجع أصلها إلى مدينة صنعاء، وتتكون من لحم عجل أو شاه مطبوخة على درجة حرارة عالية، بداخل أوانٍ فخارية، مضاف إليه بعض المرق والبهارات والثوم والفلفل الحار.

وأشار التقرير إلى أنها تقدم عادة وهي ساخنة، وتعد وجبة كاملة يتم تناولها مع الخبز اليمني، الذي يُحضر في الفرن التقليدي اليمني على الحطب، ويعرف بالتنور وله طعم رائع ومميز، خاصة أنه محضر من طبقات من العجين المدهون بالزبدة.

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بقلم شريف سليمان