أماكن سقوط الأمطار اليوم في ليلة رأس السنة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ اليوم مقارنة بأمس، وتشهد البلاد برودة في حالة الطقس في الصباح الباكر وفي الساعات المتأخرة من الليل.

وبالنسبة لمن يريدون الخروج في ليلة رأس السنة والاحتفال بالعام الجديد، أوضحت هيئة الأرصاد في بيانها، أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت الموافق 31 ديسمبر.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشار خبراء الأرصاد، في بيان صادر عن الهيئة، إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 40%، بالإضافة إلى طقس غائم على معظم الأنحاء وتكون شبورة مائية أيضا.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة 31-12-2022 على مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 20 - 10

- العاصمة الإدارية 19 - 11

- أكتوبر 20 - 11

- بنها 20 - 12

- دمنهور 19 - 12

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 20 - 11

- دمياط 20 - 13

- بورسعيد 19 - 12

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 20 - 11

- الزقازيق 20 - 12

- شبين الكوم 20 - 13

- طنطا 19 - 12

- شلاتين 25 - 14

- الإسكندرية 20 - 14

- العلمين الجديدة 19 - 12

- وادي النطرون 20 - 13

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 11

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 09

- أبو سمبل 22 - 10

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 22-15.