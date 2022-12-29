حالة الطقس غدا الجمعة.. شبورة مائية وسقوط أمطار على السواحل الشمالية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الجمعة، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، إذ أكدت استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، والتي قد تعوق الرؤية الافقية على بعض الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية والرابطة بين المحافظات، والمؤدية الى مدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس غدا

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنّ السحب المنخفضة والمتوسطة ستتكوّن على كل من محافظات الدقهلية ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، المطلة على البحر المتوسط، يصاحبها أمطار خفيفة ومتوسطة لن تؤثر على الحياة اليومية، نظرًا لتأثر شمال البلاد بكتل هوائية من جنوب أوروبا على البحر المتوسط تعمل على انخفاض درجات حرارة، يقابلها امتداد لمنخفض جوي قادم من طبقات الجو العليا، يعمل على تكون السحب الممطرة على غرب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة 30-12-2022 على مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 20 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 20 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 21 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17