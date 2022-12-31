«شركات السياحة»: أسعار برامج حج الأقباط للقدس تبدأ من 42 ألف جنيه

كشف صبري يني، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، ومالك إحدى الشركات المنظمة لحج المسيحيين للقدس، إن أسعار برامج حج المسيحين للقدس هذا العام ستتراوح ما بين 42 إلى 45 ألف جنيه، لافتا إلى أن مدة برنامج الحج يتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام.

وأشار إلى أن البرنامج يشمل تذكرة السفر من القاهرة للقدس والعودة منها، فضلا عن الإقامة بفنادق بيت لحم والقدس شاملة وجبتى فطار وعشاء، إضافة إلى دخول كافة المزارات الدينية والأثرية بالمدينتين.

الضوابط المصرية لسفر الأقباط للحج

وأضاف «يني»، في تصريحات لـ«الوطن» أن الضوابط المصرية لسفر الأقباط للحج بالقدس لم تصدر حتى الآن، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتشمل السن المسموح به لأداء الحج فضلا عن كافة التفاصيل.

وأشار إلى أن عدد شركات السياحة المنظمة لرحلات حج المسيحين المصريين للقدس تتراوح ما بين 30 إلى 35 شركة، والإقبال على السفر للحج بالقدس متوسط حتى الآن، موضحا أن آخر موعد لتقدم المواطنين الراغبين في السفر للحج إلى شركات السياحة هو يوم 15 يناير المقبل.

حجز فنادق إقامة المصريين بالقدس وبيت لحم

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن شركات السياحة المصرية بدأت من الآن في حجز فنادق إقامة المصريين بفنادق القدس وبيت لحم، لافتًا إلى أن هناك زيادة في أسعار الفنادق هذا العام بالمقارنة بأسعار العام الماضي، وشركة مصر للطيران ستكون الناقل الحصري للحجاج المصريين للقدس هذا العام.

يشار إلى أن أعداد المصريين الذين سافروا للحج بالقدس العام الماضي تجاوز الـ 4 آلاف مصري.