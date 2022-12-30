«المنشآت السياحية»: حجز العديد من المطاعم في القاهرة بالكامل ليلة رأس السنة

كشف محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أنّ نسب الحجوزات بالعديد من المطاعم السياحية والملاهي الليلية وصالات الديسكو بلغت أكثر من 95%، خلال ليلة رأس السنة، مشيرًا إلى أنّ كل الأماكن المخصصة للرواد بتلك المنشآت تم حجزها بالفعل، وأن متوسط نسب الإشغالات بالمنشآت السياحية في القاهرة والجيزة خلال رأس السنة تجاوزت 90%.

استعدادات المنشآت السياحية لليلة رأس السنة

وأضاف فتحي، لـ«الوطن»، أنّ كل المنشآت والمطاعم السياحية استعدت بشكل كبيرلاستقبال الرواد، خلال ليلة رأس السنة، لافتًا إلى أنّ تلك الاستعدادات شملت إنشاء ديكورات جديدة احتفالًا بالعام الجديد، فضلا عن قوائم طعام مخصصة لتلك المناسبة، إضافة إلى فقرات فنية متنوعة، مؤكدا أنّ هناك العديد من الحفلات الغنائية سيتم تنظيمها ببعض المنشآت السياحية، خلال تلك الليلة.

مواعيد عمل المطاعم السياحية غدا

وأشار إلى أنّ مواعيد عمل المنشآت والمطاعم السياحية، خلال رأس السنة، لن تشهد أي استثناءات وستكون في إطارها الطبيعي، موضحًا أنّ مواعيد عمل المطاعم الثابتة خلال تلك الليلة ستكون من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 12 منتصف الليلة مع استمرار خدمتي تيك أواي والديلفري طوال 24 ساعة، أما مواعيد عمل صالات الديسكو فستكون من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 من صباح اليوم التالي، لافتا إلى أنّ مواعيد عمل مسارح المنوعات «الملاهي الليلية» ستكون من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 من صباح اليوم الثاني.

وأوضح رئيس لجنة السياحة الترفيهية لغرفة المنشآت السياحية، أنّ الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية، خلال الفترة الحالية، كانت السبب الرئيسي في ارتفاع نسب الإشغال بالمنشآت والمطاعم السياحية الموجودة في القاهرة والجيزة، لافتا إلى أنّ السعودية احتلت المركز الأول عربيًا في إرسال السياح لمصر خلال ليلة رأس السنة.