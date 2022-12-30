تحرير 315 محضرا تموينيا لمخابز ومحال تجارية في الإسكندرية

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية 315 محضرا خلال حملات شنتها إدارات التموين التابعة لها، لمراقبة المخابز والأنشطة التموينية، وجاءت أبرز المحاضر لمخابز مخالفة أو لمنافذ تجارية لأسباب عدم حمل الشهادة الصحية، أو لعدم الترخيص، أو تنفيذًا لقرارات النيابة.

وأسفرت حملات إدارة الرقابة التموينية في المديرية، تحت إشراف مؤنس محمد، مشرف وينية في المديرية، تحت إشراف مؤنس محمد، مشرف الإدارة، وفريق العمل التابع له عن تحرير 24 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منهم 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

132 محضرا في نطاق إدارة المنتزه

وأسفرت حملات إدارة تموين المنتزه، برئاسة أمال عبد الحميد، مدير الإدارة، وإشراف رضا حسن، رئيس الرقابة، عن تحرير 132 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، وعدم حمل الشهادات الصحية، وأحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

كما شنت إدارة تموين العجمي، برئاسة إبراهيم خلف، مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر، رئيسة الرقابة، بحملات في نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 33 محضرا لمخابز مخالفة، ولمحل أسماك بدون ترخيص وإدارة مخزن بدون ترخيص، وعدم حمل الشهادات الصحية، وأحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

45 محضرا في نطاق إدارة تموين شرق

وحررت إدارة تموين شرق، برئاسة فريد شوقي، مدير الإدارة، وفريق العمل التابع له، 45 محضرا لمخابز مخالفة، وبيع سجائر بسعر أزيد، وعدم حمل الشهادات الصحية، واستخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية في الأسواق.

وشنت إدارة تموين وسط، برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة، إشراف أحمد عبد الرحيم، رئيس الرقابة حملات في نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 27 محضرا لمخابز بلدية، وهدم حمل الشهادات الصحية، وأحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

24 محضر في نطاق إدارة برج العرب

أما حملات إدارة برج العرب، برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة، وفريق العمل التابع له، فأسفرت عن تحرير 24 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، ومنفذين لمشروع جمعيتي مخالفين، وبيع سجائر بسعر أزيد، وعدم حمل الشهادات الصحية، وأحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

وأسفرت حملات المركز التمويني الشامل لحي غرب والجمرك، برئاسة محمد عادلن مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة أماني الجزار، رئيسة الرقابة، بحملات في نطاق الإدارة عن تحرير 30 محضرا لمخابز بلدية مخالفة ولعدم حمل الشهادات الصحية.

وبحسب بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.