«الداخلية»: ضبط 1532 قضية تموينية متنوعة

تمكنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1532) قضية تموينية متنوعة من بينها:-

22 قضية بيع بأزيد أرز أبيض

ضبطت وزارة الداخلية (4) قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (22,100 طن أرز أبيض "عينى")، (22) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (11,302 طن أرز أبيض "عينى")، (7) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (80,142 طن أرز شعير "عينى") ، (56) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (140,352 طن أرز شعير "مستندى") ، (4) قضية غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" بمضبوطات بلغت (11,900 طن أعلاف حيوانية "عينى".

ضبط (المدير المسئول عن إحدى المحطات لتموين السيارات - بمحافظة بالقليوبية) لتجميعه كمية قدرها (28600 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين") للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر. وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (89) قضية بمضبوطات بلغت (253896 طن أرز شعير "مستندى – عينى")

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (25) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (3644 عبوة "سجائر"مختلفة الأنواع). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.