ندا رضا: أحمد الطاهري ضخَّ دماء شبابية متمكنة

أكدت ندا رضا، مذيعة الأخبار على «إكسترا نيوز»، أن عام 2022 كان مليئاً بالأحداث والتغطيات الإخبارية التى حرصت القناة على التميز فيها وخاصة خلال بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، إذ كانت تقدم تغطية بمنتهى الحيادية، وهو ما كان يشكل أكبر تحدٍ لفريق العمل فى ظل السعى لتقديم تغطية تليق بصورة مصر.

وأشارت الإعلامية الشابة، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن فكرة الاستعانة بكوادر شابة فى القناة يُحسب للإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، خاصة أنه كان يعمل باستمرار على تنمية المحتوى لدى المذيع، وحرص على إعداد دورات متخصصة باستمرار للمذيعين.

وأضافت «ندا»: «الدولة أصبحت تسير بفكر أن الشباب يجب أن يكون لهم دور، وهذا ما تم تطبيقه فى إكسترا نيوز، حيث أصبح هناك دم جديد تم ضخه فى القناة، وحرص الطاهرى على أن يكون الشباب موجودين بقوة، وكسرنا قاعدة أن يكون مذيع الأخبار مُتقدماً فى العمر، وأصبحت القاعدة السائدة أنه طالما لغتك العربية سليمة ولديك حضور، تستطيع أن تكون مذيعاً، وهذا جعل الأمر مُلهماً لكثير من الشباب». وعن سر نجاح «إكسترا نيوز»، قالت ندا رضا: «منذ أن دخلت المجال ودائماً أردد أن المذيع مسئولية وكلمة، فنحن خلال الفترة الأخيرة أصبحنا نجرى معاينات للحدث من قلب الشارع المصرى، وأصبحت التغطية الميدانية شيئاً أساسياً فى خطتنا، وذلك من أجل الاستماع لصوت الشارع، وأتمنى أن يصبح هذا النهج أكثر كثافة فى 2023».