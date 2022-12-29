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قناة الحياة تعرض تقريرا عن إنشاء وحدة طب أسرة بـقرية «فاو بحري»

كتب:

محمد عزالدين
04:49 م | الخميس 29 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت قناة «الحياة» تقريرا تلفزيونيا عن استمرار العمل في مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية فاو بحري، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة في مركز دشنا.

وحدة طب الأسرة بقرية فاو بحري، تشمل عيادات متابعة حمل وأطفال وأسنان وصيدلية ومعامل تحاليل دم وطفيليات وتثقيف صحي.

وتتكون وحدة طب الأسرة بقرية فاو بحري من أرضي وطابق، وتقع على مساحة 950 متر مربع من إجمالي 3500 متر مربع المساحة الإجمالية.

وتخدم وحدة طب الأسرة بقرية فاو بحري 60 ألف نسمة في قرية فاو بحري ونجوع الجزيرة والألفي والتوابع.

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بقلم محمد عزالدين