قناة «الحياة» تعرض تقريرا عن مشروع البنية التحتية بـ الصبريات بمركز دشنا

عرضت قناة «الحياة» تقريرا تلفزيونيا عن استمرار العمل في مشروع البنية التحتية وتثبيت ورصف التربة بقرية الصبريات ضمن مشروعات حياة كريمة في مركز دشنا.

واشتملت الأعمال على إعادة تأهيل البنية التحتية في قرية الصبريات، وخطوط المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات، كما تتضمنت التالي:

مشروع تثبيت تربة طرق قرية الصبريات بخامات السن والرمل والأسمنت المحسن بطول 3.5 كيلومترات.

مشروع رصف وإعادة تأهيل طرق قرية الصبريات، يستفيد منه 18 ألف نسمة داخل القرية والنجوع.

مشروع رصف طريق قرية الصبريات وأعمال البنية التحتية وفر 1500 فرصة عمل لأهالي قرى مركز دشنا.

وتتضمن أهداف مبادرة حياة كريمة، التالي:

- الارتقاء بمستوى الأسر المستهدفة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.

- سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

- القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

- الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.

الفئات المستهدفة لمبادرة حياة كريمة

- الأسر الأكثر احتياجا – كبار السن – ذوو الهمم.

- النساء المعيلات – المطلقات – الأيتام والأطفال.

مرتكزات مبادرة حياة كريمة

- تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين.

- توزيع مكاسب التنمية بشكل عادل.

- توفير فرص عمل للمواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم.

- تضافر جهود الدولة مع المجتمع المدني لتحسين معيشة المواطنين.

- توفير سكن كريم وبناء مجمعات سكنية بالقرى الأكثر احتياجا.

- توفير الخدمات الطبية وبناء المستشفيات والوحدات الصحية.

- بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتوفير الكوادر التعليمية.

- توفير السلع الغذائية وتجهيز اليتيمات للزواج.