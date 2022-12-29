قناة الحياة تنشر تقريرا عن أعمال تنفيذ خطوط الكابلات بالأقصر

عرضت قناة «الحياة» تقريرا تلفزيونيا عن استمرار أعمال تنفيذ شبكة خطوط التليفونات، وكابلات الفايبر الرئيسية للمجاورة الثانية في منطقة الـ480 فدان بمدينة طيبة بالأقصر.

وتابع فريق من مؤسسة حياة كريمة، آخر المشروعات التي يجرى العمل عليها في مركز أرمنت بمحافظة الأقصر، ضمن المبادرة الرئاسية.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة في بيان لها، أن أهم المشروعات التي تعمل عليها حياة كريمة بقرية أرمنت جاء على رأسها مشروع مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية وإنشاء مدرسة سواحل أرمنت للتعليم، والتي جرى الانتهاء منها بالكامل، بالإضافة إلى مشروع تطوير وحدة تضامن اجتماعي الريانية، تطوير مركز الشباب بها، فضلا عن مركز تنمية الأسرة والطفل، ومشروعات الصرف الصحي.

وأشارت المؤسسة إلى المشروعات القائمة في قرية الرزيقات، إذ تفقد فريق المؤسسسة عمليات إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، نقطة الإسعاف، وحدة التضامن ومشروعات الصرف الصحي والتي جرى الانتهاء منها جميعا.