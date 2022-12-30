علي جمعة لـ قناة الحياة: المؤسسة الصديقية انضمت للتحالف الأهلي للوصول لقطاعات كثيرة

عرضت قناة الحياة تقريرا بعنوان «التحالف الوطني يتوسع.. ويضم مؤسسات جديدة تحت مظلته»، وقال التقرير: «في ظل وجود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نحو الاستمرارية والتوسع في تنظيم الأعمال الخدمية للمجتمع المدني، تم عقد بروتوكول تعاون بين التحالف الوطني ومؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية، وضمها تحت مظلته للعمل والتعاون والتشارك بين المؤسسات الخدمية لتقديم قطاع كبير من الخدمات التنموية والأعمال الخيرية».

المؤسسة لها وصول إلى جنوب الوادي وأسوان والقاهرة

وقال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلسي أمناء مصر الخير والصديقية، على هامش البروتوكول: «تفضل التحالف بقبول المؤسسة الصديقية وهي ناشئة منذ 3 سنوات، ولكنها على الأرض ولها وصول إلى جنوب الوادي وإلى أسوان وحميثرة وقنا وأحياء القاهرة الأكثر احتياجا».

وأضاف رئيس مجلسي أمناء مصر الخير والصديقية: «الغرض من ذلك الوصول لقطاعات كثيرة، والعمل بقطاع الصحة والثقافة والتدريب والتعليم وإشاعة المنظومة الأخلاقية والقيم والحياة، كما تم عقد بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير ومؤسسة الأورمان لتقديم الخدمات الطبية لأهالي الصعيد وجنوب الوادي ودعم مرضى السرطان».