«قتل أحدهما وأصاب الآخر».. لص يعتدي على شابين بسلاح أبيض في الأزبكية

أنهى مجهول حياة شاب وأصاب آخر طعنا بالسكين بعد مطاردتهما في شارع الجمهورية بمنطقة الأزبكية، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه، بينما تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية بيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بشارع الجمهورية بالأزبكية تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية بالبلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الأزبكية بلاغا بقيام مجهول بمطاردة شابين بسلاح أبيض في شارع الجمهورية بدائرة قسم الشرطة وقتل أحدهما بينما أصاب الآخر وتمكن من الفرار، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى يوسف محمد، في العقد الثالث من العمر، كما تم العثور على شاب مصاب بعدة طعنات، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

التحريات

كشفت تحريات المباحث بأنه أثناء مرور الشابين المجني عليهما في شارع الجمهورية بالأزبكية حاول المتهم سرقتهما وأثناء قيام المجني عليه الإمساك به سددت له عدة طعنات والتي أودت بحياته، وأوضحت التحريات أن المجني عليه الثاني شاهد مقتل صديقه فحاول الهرب إلا أن المتهم طارده حتى سدد له عدة طعنات وتمكن من الهرب.

وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة لإستكمال التحقيقات.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية المنتظرة، بعدما اقترنت جريمة القتل بجريمة أخرى «السرقة»، يقول المحامي أيمن محفوظ إنه سوف يوقع على المتهم عقوبة القتل العمد، والتي نصت عليها المادة رقم 234 من قانون العقوبات، والتي تنص على «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».