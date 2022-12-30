كيف تتقدم الجامعات في التصنيفات الدولية؟.. «التعليم العالي» تُجيب

حدد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، آليات مهمة للجامعات لتحسين تصنيفاتها الدولية مع بداية عام جديد، مؤكداً أن تحسين التصنيفات الدولية يتوقف بالأساس على النشر الدولي، وذلك خلال إعلانه عناصر الخطة التنفيذية للوزارة لعام 2023، والتي تشمل بدء تنفيذ مخرجات استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز محاورها على التخصصات البينية.

جهود الارتقاء بالتصنيفات الدولية للجامعات

- تقديم الدعم الفني للجامعات والمؤسسات البحثية.

- تشجيع النشر العلمي الدولي.

- إتاحة المزيد من مصادر المعلومات للباحثين.

- متابعة الملفات الخاصة بتحسين جودة العملية التعليمية.

- الاستمرار في اعتماد الكليات والبرامج بالجامعات المصرية.

- افتتاح مراكز التوظيف والتدريب بالجامعات الحكومية والخاصة.

- تكليف لجان القطاع بتحديث المناهج.

- إنشاء البرامج البينية وربطها بسوق العمل.

- تفعيل الاتفاقيات الدولية.

- إعداد الكوادر العلمية من أعضاء هيئة التدريس.

خبراء يحددون مزايا التصنيفات الدولية

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد سعيد، المشرف على برامج كلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية، إن التصنيفات الدولية لها العديد من المزايا التي تعود على الجامعة، أولها أن تكون الجامعة معتمدة على مستوى العالم وليس المستوى المحلي فقط، مؤكداً أن ذلك من المرجح أن يوفر فرص تمويل مختلفة للجامعات من جهات ومؤسسات دولية كبرى.

وأضاف سعيد لـ«الوطن»، أن هذه التصنيفات تُحسِّن من السمعة الدولية للجامعة، وعلى أساس ذلك يمكن عمل برامج مشتركة تمنح شهادات مزدوجة للطلاب وكل ذلك ينعكس على مستوى البحث العلمي.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو عبدالهادي، رئيس قسم تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة الدلتا التكنولوجية، أن التصنيفات الدولية تقوم بالأساس على النشر الدولي والاهتمام بالبحث العلمي، موضحاً لـ«الوطن»، أن تحسين مستوى الجامعة في التصنيف الدولي يساعد على إقبال العديد من الطلاب عليها.