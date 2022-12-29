رئيس بعثة منتخب الجامعات لكرة الصالات بالإمارات: البطولة العربية «قوية»

قال الدكتور عرفة سلامة رئيس بعثة منتخب مصر للجامعات في البطولة العربية لكرة الصالات بالإمارات إن البطولة تقام هذا العام في نسختها الثانية على ملاعب جامعة الإمارات بمدينة العين، مؤكدا أن المنتخب المصري هو بطل النسخة الأولى التي لعبت في عام 2019.

15 فريقا في البطولة العربية لكرة الصالات

وأضاف سلامة خلال مداخلة هاتفية برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ البطولة يشارك فيها 15 دولة، وبعثة مصر تضم 12 لاعبا يمثلون حوالي 6 جامعات، هي المنيا وبني سويف والمنيا والمنصورة والقاهرة والإسكندرية ومعاهد التعليم العالي، ويشارك في هذه البعثة مجموعة من اللاعبين المتميزين مثل محمد أشرف أوشا صاحب الهاتريك في شباك المنتخب السعودي، ومحمد أحمد السيد حمو نجم الفريق، وأحمد عبد العال شيكا وغيرهم.

اختيار لاعبي المنتخب

وحول آلية اختيار اللاعبين، قال: «النشاط المحلي التابع للاتحاد الرياضي المصري للجامعات يشهد دورة الشهيد الرفاعي وهي دورة تقام في أكثر من 36 لعبة، ومن ضمنها كرة الصالات، وهذه البطولة هي المعيار الأول للاختيار، وفي شهر رمضان نظمنا دورة رمضانية اتسمت منافساتها بالقوة حضرها الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والدكتور خال عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي –آنذاك- ووزير الصحة والسكان الحالي، واخترنا مجموعة من اللاعبين المتميزين».

وأشار إلى أنه قبل السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تمّ تنظيم معسكر لمجموعة من اللاعبين، واختيار 12 لاعبا منهم، لافتًا إلى أن الفرق المشاركة في البطولة جرى توزيعها على 3 مجموعات، وأفضل أصحاب المركز الثالث، وضمت مجموعة مصر الأردن والجزائر وفلسطين وسوريا، واتسمت المنافسات بالقوة، حتى الفرق التي ودعت البطولة لم تكن تقل في المستوى عن الفرق المتأهلة إلى الدور التالي.