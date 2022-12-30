مصر تسلم الصومال شاحنة مساعدات غذائية وطبية

سلمت السفارة المصرية في مقديشيو الحكومة الصومالية شحنة مساعدات إنسانية مقدمة من الحكومة المصرية بمساهمة من كل من الأزهر الشريف ووزارة الدفاع ووزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.

المساعدات وصلت عن طريق الشحن البحري

وذكرت وزارة الخارجية اليوم، الجمعة، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المساعدات وصلت عن طريق الشحن البحري إلى مقديشيو بإجمالي 240 طنا من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، حيث جرت مراسم تسليم الشحنة القادمة من مصر، بحضور السفير محمد الباز سفير جمهورية مصر العربية في مقديشيو، والدكتور علي حاجي آدم وزير الصحة الصومالي، وعدد من مسئولي الحكومة الصومالية، وممثلي الهلال الأحمر الصومالي.

وزير الصحة الصومالي يشكر مصر

وتأتي شحنة المساعدات المصرية إلى الصومال في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، وحرص القيادة السياسية المصرية على مساندة الحكومة والشعب الصومالي لمواجهة موجة الجفاف التي يعاني منها الصومال منذ عدة أعوام، وأعرب وزير الصحة الصومالي عن امتنانه للحكومة المصرية، مؤكدا على العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية المساعدات المصرية للمساهمة في مواجهة موجة الجفاف.

كما أعرب عن اهتمامه بتعزيز التعاون مع مصر في مجال الصحة وتدريب الأطقم الطبية.