تفاصيل جائزة خليفة التربوية وآخر موعد للتقديم.. تضم 10 مجالات

حددت جامعة عين شمس، جميع التفاصيل المهمة الخاصة بفتح باب التقدم لجائزة خليفة التربوية، والتي تُعد من الجوائز المرموقة على مستوى الوطن العربي، وتهدف لتعزيز القطاع التعليمي في جميع أنحاء العالم العربي عمومًا، من خلال تكريم الجهود المتميزة للمعلمين والتربويين في مختلف مجالات التعليم العام والخاص.

مجالات علمية تشتمل عليها جائزة خليفة التربوية

- التعليم المبكر

- الشخصية التربوية الاعتبارية

- التعليم العام

- التعليم العالي

- الإبداع في تدريس اللغة العربية

- أصحاب الهمم

- البحوث التربوية

- التأليف التربوي للطفل

- المشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة

- التعليم وخدمة المجتمع

حددت الجائزة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، الذي نشرته جامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة مهمة من التعليمات الخاصة بالتقدم للجائزة وهي الآتي:

- تقديم جميع الطلبات إلكترونيًا.

- إرفاق نموذج التعهّد من قِبل المترشح بعد اطلاعه على التعليمات العامة ودليل الوثائق المطلوبة للترشح الإلكتروني والشروط الخاصة .

- أن يُقدّم العمل باللغة العربية أو الإنجليزية.

شروط التقدم في مجال البحوث التربوية

- ألا يكون البحث قد تمّ إعداده لنيل شهادة جامعية أو رسالة ماجستير أو دكتوراه، أو ما يُعادلها من الشهادات الأكاديمية.

- ألا يكون قد استعان برسائل الماجستير والدكتوراه أو ما يعادلها من الشهادات في البحث المُقدّم .

- ألا يكون مُكلّفاً به من قبل إدارة رسمية، كالجامعات ومراكز البحوث والمعاهد والوزارات .

- ألا يكون قد قُبل للنشر، أو تمّ نشره في كتاب أو إحدى المجلات المحكّمة .

- في حال فوز أي مشروع أو برنامج تربوي، يحقّ للأمانة العامة للجائزة تعميمه على الجهات ذات العلاقة باسم الأمانة العامة للجائزة وجهة المشروع الفائز.

- يحقّ للفائزين في جائزة خليفة التربوية في الدورات السابقة التقدّم للجائزة في مجالاتها المختلفة بعد مرور عامين، باستثناء المجال الفائز به.

- ألا يكون المترشح لجائزة خليفة التربوية متقدّماً لجائزة مُماثلة في الدولة أو خارجها في السنة نفسها، وفي نفس المجال .

- يكون التقدّم في الدورة الواحدة في مجال واحد، ولا يجوز التقدّم في مجاليْن أو فئتيْن في المجال الواحد .

- تمنح الأمانة العامة للجائزة شهادات مُشاركة للمتقدّمين والمترشحين في مجالات الجائزة، لمن وصلوا لمراحل التقييم النهائية (المقابلات) على المستوييْن المحلي والعربي.

- في حال الفوز بجائزة خليفة التربوية يشارك الفائز بالأنشطة والفعاليات وورش العمل الخاصة بالجائزة.

الجدول الزمني لجائزة خليفة التربوية

- الثلاثاء 31 يناير 2023 آخر موعد لاستلام الطلبات

- الأربعاء 01 فبراير – الثلاثاء 21 فبراير 2023 فرز الطلبات

- الأربعاء 22 فبراير– الأحد 23 أبريل 2023 تحكيم وتقييم أعمال المترشحين

- مايو 2023 الإعلان عن أسماء الفائزين

- يونيو 2023 حفل تكريم الفائزين