محافظ القاهرة يوجّه بالقضاء على المظاهر السلبية في الشوارع

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة مفاجئة بعدد من أحياء المنطقة الشمالية لمتابعة إعادة الانضباط في الشوارع، حيث وجّه رؤساء الأحياء بتكثيف حملات إعادة الوجه الحضاري للعاصمة.

وأكد محافظ القاهرة، أهمية التواجد الدائم في الشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين، وإيجاد الحلول السريعة لها، وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على المظاهر السلبية في الشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق في العاصمة.

رفع كفاءة الشوارع

وشدد محافظ القاهرة على رفع كفاءة النظافة في الشوارع ومراجعة الإنارة والرصف، واستكمال البردورات وإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية، ورافق المحافظ في جولته، الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من قيادات المحافظة.