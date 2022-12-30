مستقبل وطن بكفر الشيخ يكرم أوائل الطلبة بمركز مطوبس

كرّمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، أوائل الطلبة بمركز مطوبس خلال الاحتفالية التى أُقيمت بنادي المُعلمين الرياضي بمطوبس، انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

تكريم أوائل الطلبة بمركز مطوبس

جاء ذلك، بحضور اللواء يحي عيسوي، أمين التنظيم المركزي، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور علي أبو شوشة، الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة.

شارك فى الاحتفالية من أعضاء مجلس النواب والشيوخ اللواء سعيد عمارة، والمهندس عادل النجار، واللواء حسن البحيري، والنائب محمد الصمودي، والمهندس على العجوانى، وبحضور محمد عبيدي، أمين التعليم والبحث العلمي بالمحافظة، وبدران العياري، أمين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمحاسب عبد الباسط الخولى، الأمين المساعد للمجالس المحلية بالمحافظة، والدكتورة فريدة عبده، أمين الحزب بمركز مطوبس، وياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والسيد الشافعى، مدير الإدارة التعليمية بمطوبس، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة ومركز مطوبس وأمناء الوحدات الحزبية.

تكريم عدد من المدارس

وأوضح إيهاب المسماري، أمين التنظيم بمركز مطوبس، أنه جرى تكريم المدارس الفائزة بالمركز الأول الصاعدة عن الشهادات الثلاثة، وتقديم شهادات التقدير والجوائز المالية، وتبادل الدروع بين القيادات، كما تم تكريم مدرسة عمر شلبي للتعليم الأساسي كأفضل أخلاق، ومدرسة سعد زغلول كأفضل إعداد لاستضافة المسابقة، ومدرسة بني بكار كأفضل إجابة وافية عن أسئلة المشروعات القومية، كما تم تكريم نادي المُعلمين لاستضافة حفل التكريم.

يأتي ذلك، في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال الفعاليات والمبادرات المجتمعية التى يُنظمها الحزب فى جميع المحافظات، لتلبية احتياجات المواطنين.