الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا.. وشلاتين تسجل أعلى درجة حرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدًا، حيث تشير التوقعات إلى تعرض بعض المحافظات إلى سقوط أمطار تصل نسبتها إلى 40% على مدار اليوم، مع استمرار هطول الأمطار خلال الأسبوع المقبل، مناشدة المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط سقوط الأمطار غدا في كل من «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، السلوم، الحمام، العملين»، بنسبة 40% على مدار اليوم.

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط غدا السبت تكون معتدلة يترواح ارتفاع الأمواج من «2 : 1.5» متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية.

وفيما يتعلق بحالة الأمواج في البحر الأحمر تكون معتدلة وتتراوح ارتفاع الأمواج من «1.75 :1» متر ويكون الإتجاه شمالية غربية.

أعلى درجة حرارة عظمى

وأوضحت الأرصاد الجوية أن أعلى درجة حرارة للعظمى غدا السبت سجلتها شلاتين، حيث بلغت 25 درجة مئوية، وسجلت أقل درجة حرارة للعظمى في كاترين حيث بلغت 16 درجة مئوية.

وتشهد محافظات الصعيد غدا انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة لاسيما محافظات «سوهاج، بني سويف، أسيوط، المنيا، قنا»، حيث سجلوا درجات حرارة أقل من 10 درجات للصغرى.