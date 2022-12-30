خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة.. برودة ورياح على جميع الأنحاء

بالتزامن مع احتفالات رأس السنة، يبحث المواطنون عن خريطة الأمطار الأيام القادمة، وتوقعات حالة الطقس، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظات خلال هذه الأيام طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، وسط توقعات باستمرار سقوط الأمطار بنسب متفاوتة تترواح نسبتها من 30 إلى 50 على مدار الأيام القليلة القادمة.

خريطة الأمطار الأيام القادمة وحالة الطقس

وأوضحت الأرصاد خريطة الأمطار الأيام القادمة، حيث تتعرض محافظات «مطروح، الإسكندرية، البحيرة» إلى سقوط أمطار بنسبة 40% وتكون متوسطة، يوم الأحد الموافق الأحد 1 يناير في عدة محافظات.

وتشير توقعات الأرصاد إلى سقوط أمطار يومي الإثنين 2 يناير والثلاثاء 3 يناير، على محافظات «مطروح، الإسكندرية، كفرالشيخ، البحيرة» بنسبة 50% على مدار اليوم.

توقعات خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة

فيما تشهد أيضا محافظات «بورسعيد، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، رفح، العملين، الحمام، دمياط» سقوط أمطار يوم الثلاثاء بنسبة 40%، وتتعرض محافظات «الإسكندرية، مطروح، البحيرة، دمياط»، إلى سقوط أمطار يوم الأربعاء بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 % مع نشاط لحركة الرياح على السواحل الشمالية الغربية.

وشهدت المحافظات خلال الأسبوع الماضي سقوط أمطار متوسطة زادت حدتها على السواحل الشمالية «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، دمياط» وامتدت حتى محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وسط انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في محافظات شمال الصعيد.