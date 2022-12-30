«أخبار المتحدة».. حضور دولي لإعلام مصري احترافي «في قلب الحدث»

تميز قطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذى يترأسه الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، بأن لديه رؤية واسعة ومتكاملة لصياغة منظومة إعلامية متكاملة خلقت لمصر الوجود الإعلامى الدولى والإقليمى القوى، وبطبيعة الحال على المستوى المحلى من خلال منصاتها الثلاث: «القاهرة الإخبارية وقناة إكسترا نيوز وقناة إكسترا لايف»، والنماذج والأحداث الدالة على هذا الوجود كثيرة، فلطالما كانت قناتا «إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية» تغطيان أبرز الأحداث الفلسطينية من على الأرض، وكذلك القمم العربية المتعاقبة، وأحداث الكونجرس فى 2020، وشبكة مراسلى القناة الإخبارية يلعبون دور البطولة الحقيقية فى رصد كل التطورات والتفاصيل، حتى أصبحت «القاهرة الإخبارية» ومعها «إكسترا» من العلامات الإعلامية الواضحة التى تعبّر عن وجود إعلامى مصرى قوى.

«الشوباشي»: مصداقية «إكسترا نيوز» سر تفوقها.. واستطاعت إبعاد المواطن عن الإعلام المعادي

«مصداقية إكسترا نيوز جعلتها الوجهة الأولى للمواطن المصرى والعربى».. بتلك الكلمات تحدثت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى عن القناة ودورها على المستوى الداخلى فى مصر أو على المستوى العربى. وقالت، لـ«الوطن»، إن قناة إكسترا نيوز تعرض الأحداث ومختلف الملفات بمنتهى الصدق وتقدم الحقيقة دون تزييف، فمصداقية القناة، سواء «إكسترا نيوز» أو «القاهرة الإخبارية»، كانت سر الانتصار، وأضافت: «أنا منذ السبعينات فى مجال الإعلام، وعندما أكون بحاجة إلى متابعة حدث ما أنتقل على الفور إلى قناة إكسترا نيوز». وشددت «الشوباشى» على أنه بفضل «إكسترا نيوز» ابتعد المواطن المصرى عن كثير من القنوات غير المصرية، لأن تلك القنوات كانت لا تنقل الحقيقة بشأن ما يدور فى مصر، وابتعد المواطن عنها تدريجياً لما وجد العكس بالصوت والصورة على «إكسترا نيوز»، وأصبح يثق فيها كقناة وطنية مصرية.

فى هذا السياق أيضاً، تقول الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس حى فرساى فى فرنسا، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وخصوصاً قطاع أخبار المتحدة، استطاع تقديم إعلام مصرى قادر على التواصل مع مختلف القضايا والملفات، خصوصاً على المستويين الدولى والإقليمى وباحترافية كبيرة ومساحة واسعة لتغطية جميع الأخبار فى العالم كله تقريباً. وأضافت «جادو»، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»، أن قطاع أخبار المتحدة وصل إلى هذه الحالة من خلال اختياره مجموعة من الإعلاميين المحترفين، وانتقاء مجموعة من الضيوف المتخصصين فى عديد من القضايا والملفات سياسياً واقتصادياً وفى مختلف الأزمات الدولية.

وأكدت «جادو» أن أكثر ما تميزت به «إكسترا نيوز» وكذلك قناة القاهرة الإخبارية هو الوجود بالقرب من الحدث، ومن ثم وجدنا الإعلام المصرى ينقل الأحداث المهمة، منها على سبيل المثال المظاهرات التى قام بها عدد من الأكراد فى فرنسا مؤخراً، وكذلك كثير من الأحداث فى فرنسا خلال الفترة الماضية وكانت جميعها تغطيات مهمة ورائعة، فضلاً عن اختيار نوعية الموضوعات التى تُعرض على الشاشة. وقالت عضو مجلس حى فرساى إن الوجود الإعلامى لقطاع أخبار المتحدة عبر قنواته عبّر عن صورة مصر الحضارية، وأثبت أن القاهرة لديها قدرة على تصدير إعلام احترافى بشكل كبير، وأيضاً إعلام يؤكد أن مصر دولة منفتحة تهتم بالشئون الدولية والأزمات التى تشغل العالم واحتفالاته أيضاً، على نحو جعل تلك القنوات لا تقل أهمية عن أى قنوات إعلامية أخرى.

وبدوره، قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادى بحركة فتح، إن قطاع أخبار المتحدة من خلال قناتى القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز وغيرهما من المنصات الإلكترونية التى يتابعها أى مستخدم للإنترنت فى الوطن العربى والعالم تواجد عن قرب وأثبت حضوراً قوياً فيما يتعلق بالشأن العربى وفى مقدمته الشأن الفلسطينى. وأضاف «الحرازين»، لـ«الوطن»، أن إعلام المتحدة يلعب دوراً كبيراً فى نقل هموم الشعب الفلسطينى وكشف الجرائم التى تُرتكب بحقه ونقل معاناته عن قرب، مؤكداً أن ما يقوم به إعلام المتحدة والإعلام المصرى بصفة عامة يأتى فى إطار الدور المصرى المحورى، سواء تجاه القضية الفلسطينية أو تجاه مختلف القضايا العربية والدولية.