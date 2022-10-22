أحمد الطاهري: منحة تدريبية لأبناء المصريين بأمريكا قريبا من خلال مكتب قطاع أخبار «المتحدة»

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه سيعلن قريبا عن منحة تدريبية للجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين في الولايات المتحدة من خلال مكتب قطاع أخبار المتحدة في نيويورك.

وكتب «الطاهري»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قريبًا نعلن عن منحة تدريبية للجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين في الولايات المتحدة من خلال مكتب قطاع أخبار المتحدة في نيويورك.. والتدريب متاح في كل الولايات .. التفاصيل تعلن قريبًا».