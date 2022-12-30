محافظ كفر الشيخ يُعلن حصاد عام 2022.. زيارة الرئيس ومشروعات خدمية

شهدت محافظة كفر الشيخ خلال عام 2022 العديد من الإنجازات والمشروعات الهامة التي نفذتها الدولة، في إطار خطتها لتنمية المحافظات، تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، بالإضافة إلى استقبال عدد من الوزراء وسفراء الدول.

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان له، أن عام 2022 شهد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء منهم اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، وهارجيت ساجان، وزير التعاون والتنمية الدولية الكندي، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتفقد ودعم بعض المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة، ومتابعة الأعمال، وتذليل العقبات التي تقف أمام الانتهاء منها في المواعيد المحددة، وحضور عدد من الفعاليات التي تم تنظيمها على أرض المحافظة، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة.

افتتاح مصنع الرمال السوداء

حيث شهد عام 2022 زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يوم الأربعاء، الموافق 19 أكتوبر 2022، لافتتاح مجمع الرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ، وتفقد الرئيس مصانع الشركة، ومبنى المعامل والبحوث، وهو الأحدث من نوعه على مستوى العالم، باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التي تُستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة، مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.

زيارة عدد من الوزراء محافظة كفر الشيخ

كما زار عدد من الوزراء محافظة كفر الشيخ لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات، في السبت 24 ديسمبر، وقام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بزيارة إلى محافظة كفر الشيخ، واستقبله اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وتضمنت الزيارة تفقد عدد من المشروعات الخدمية، وافتتاح أخرى وهي الإدارة العامة للتنمية والتخطيط العمراني، ومركز الجيو مكانية، ومركز الاستدامة للتدريب والتطوير بمقر المحافظة، ومركز الأورام وبلغت نسبة الإنجاز 95%، ومتبقي توريد الأجهزة الطبية، وتبطين الترع ومنها ترعة الشكرية بمحور صبري القاضي، والـ109 عمارات ضمن تطوير عواصم المدن، وكل عمارة مكونة من 11 دور، بإجمالي 10464 وحدة سكنية تستهدف 55 ألف نسمة، من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتمويل صندوق التنمية الحضري، فضلاً عن أعمال كوبري سخا العلوي مع ازدواج محور صبري القاضي امتداد الطريق الدائري الغربي لربط شرق المدينة وبغربها، ومركز التنمية الشبابية، وموقع المنطقة اللوجستية، على مساحة 20 فدان، والطريق المستحدث من سخا ماراً بمسار العائلة المقدسة لرافد الطريق الدولي، لربط شرق المدينة بغربها، لخدمة التجمعات السكنية الجديدة.

وزير التنمية المحلية يتفقد موقع الـ33 عمارة

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ، موقع الـ33 عمارة بجوار جامعة كفر الشيخ، كل منها 11 دور وبكل دور 8 وحدات سكنية، بإجمالي 10 آلاف و464 وحدة، تخدم 55 ألف نسمة، ومحور «أبو عمر، كفر عسكر، المحلة، رافد بلطيم، الطريق الدائري الشرقي»، وإقامة محطة وقود على هذا الطريق، وتفقد كوبري المرور بمدخل المدينة الشرقي ومجمع المواقف، وتفقد أعمال الرصف بمحور الـ47، وإنشاء ميدان الـ47، وتفقد 5 ميني باص المكيفة، والتي تتوافر بها خدمة الواي فاي ضمن الميني باص التي تم توفيرها.

افتتاح مساجد أخرى بتكلفة 26 مليون و201 ألف جنيه

وتفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محطة غربلة تقاوي المحاصيل الزراعية بسخا، وتم بحث سُبل التعاون بين الجانبين لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مسجد الأنصاري و5 مساجد أخرى بتكلفة 26 مليون و201 ألف جنيه بالجهود الذاتية ومشاركة الوزارة.

وزير النقل والمواصلات يتفقد الطريق الدولي الساحلي

واستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يوم السبت، 15 أكتوبر 2022، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، لتفقد الأعمال الجارية في توسعة وتطوير الطريق الدولي الساحلي، ضمن الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير من بورسعيد إلى محافظة كفر الشيخ.

وزير التعاون والتنمية الدولية الكندي يتفقد المدارس الحقلية

كما شهد عام 2022 زيارة هارجيت ساجان، وزير التعاون والتنمية الدولية الكندي، لتفقد المدارس الحقلية، والتعرف على قصص النجاح لاستخدام سُبل الزراعة الحديثة، كما اطلعت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، على الحزم التدريبية المتنوعة التي يُنظمها المركز من برامج إعداد القيادات، وتأهيل وتدريب المدربين، والتخطيط الاستراتيجي، والتنمية المستدامة، وتطوير الذات، والكفاءة الشخصية والمهنية، والتدريب الإداري بأنواعه، والتدريب التقني، وبرامج تكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي بأنواعه، وتدريب لشباب الخريجين والطلاب على برامج التحول الرقمي، وتقنيات التحول الرقمي.

زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني

كما شهد عام 2022، زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لكنيسة السيدة العذراء بسخا، ومسار العائلة المقدس، الأول من شهر يونيو 2022، بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، وزيارة السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتنسيق وتبادل الرؤى بين المجلس والمحافظة فيما يخص تعزيز حقوق الإنسان.