إذاعات «المتحدة».. أعادت الجمهور للراديو وحضور قوي على «السوشيال ميديا»

اقتحمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مجال الإذاعة وأحدثت ثورة فى مجال البرامج مكّنتها من استقطاب عدد كبير من الجماهير بعد سنوات من اعتماد المستقبلين على التليفزيون باعتباره وسيلة إعلامية كانت هى الأسهل بالنسبة لهم والتى يمكن من خلالها ضمان وجود تنوع فى المحتوى المقدم، ما كان يدفعهم إلى الابتعاد عن أى وسيلة أخرى تقدم رسالة إعلامية بديلة عنه، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعى التى شكّلت مصدراً مهماً بالنسبة للبعض للوصول إلى الرسائل الإعلامية، ولكن «المتحدة» تمكنت من جذب الجمهور مرة أخرى إلى الراديو من خلال العديد من البرامج الترفيهية والثقافية والخدمية على مدار 24 ساعة.

وتمتلك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عدداً من المحطات الإذاعية هى الراديو 90.90 وMega FM بتردد 92.7 وNagham FM بتردد 105.3 وradio hits بتردد 88.2، كما يجرى تطوير شبكة راديو النيل NRN.

رئيس راديو «90.90»: نؤدي دورا في التعبير عن نبض الشارع ومتطلبات الجمهور

فى هذا الإطار يقول شريف صلاح، رئيس مجلس الإدارة لشركة «راديو 90.90»، إن الراديو بشكل عام له دور مهم فى نشر الوعى والتعبير عن الشارع وتسليط الضوء على متطلبات الجمهور: «بنقدم برامج هدفها توصيل المعلومة الصحيحة للمستمع من خلال توضيح الحقائق له، وده دورنا الأصيل فى مواجهة الشائعات».

وعن حصاد 10 سنوات منذ انطلاق الراديو «90.90» فى عام 2012، يقول رئيس مجلس إدارة شركة «راديو 90.90»: تم إنتاج وإذاعة 143 برنامجاً إذاعياً على مدار السنوات الماضية، منها 35 برنامجاً إذاعياً هذا العام على الهواء، كما أنه منذ انطلاق الراديو يتم سنوياً إنتاج برامج ومسلسلات إذاعية خاصة لشهر رمضان الكريم، أنتج منها الراديو 16 مسلسلاً إذاعياً و48 برنامجاً، وتم العمل على مدار سنوات حتى يصل إرسال إذاعة الراديو 90.90 اليوم إلى كل محافظات الوجه البحرى والقبلى والطرق الصحراوية.

10 ملايين متابع لصفحات إذاعات المتحدة على السوشيال ميديا

وعن دور السوشيال ميديا فى وصول محتوى الراديو لشريحة أكبر من المستمعين، قال: «تم تأسيس صفحات السوشيال ميديا لراديو 90.90 ليكون موجودا على جميع منصات التواصل الاجتماعى، مواكباً للتطور فى هذا المجال، والصفحات الخاصة بالراديو على جميع مواقع السوشيال ميديا وصل مجموع متابعيها إلى قرابة 10 ملايين متابع، لتقوم الصفحات بنشر كل ما يهم المتابعين من أخبار وأحداث وموضوعات».

ويقول الكاتب الصحفى محمد السنباطى، رئيس تحرير البرامج الإخبارية براديو 9090، إن شعار الراديو دائماً ما يحدد هويته ويعنى مساندة وحماية الوطن والمواطن من خلال بث برامج تقدم معلومات حقيقية من مصادر موثوق فى صدقها.