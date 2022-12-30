الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام القادمة.. أمطار غزيرة ورياح وانخفاض الحرارة

كشف بيان هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأيام القادمة، حيث تشير التوقعات إلى طقس مائل للبرودة ليلا ونهارا، مع تكون الغيوم وسقوط أمطار على المحافظات الساحلية، وتمتد إلى جنوب الوجه البحري وصولاً إلى القاهرة الكبرى، مع أجواء باردة ليلا على كافة الأنحاء والصغرى على القاهرة الكبرى تصل أحيانا إلى 10 درجات مئوية.

حالة الطقس الأيام القادمة

وتوضح الأرصاد حالة الطقس الأيام القادمة حيث تشهد عدة ظواهر مثل الشبورة المائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

خريطة الظواهر الجوية الأيام القادمة

وفيما يتعلق بحالة الطقس الأحد 1 يناير يشهد تكون الشبورة المائية صباحا، وتكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وسط توقعات بسقوط أمطار وطقس غائم جزئيا.

توقعات الأرصاد حول حالة الطقس الأيام القادمة

وفيما يتعلق بحالة الطقس يوم الإثنين 2 يناير يكون مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون الشبورة المائية الكثيفة والغيوم الجزئية على مدار اليوم وسقوط أمطار مع نشاط لحركة الرياح.

وجاء طقس يوم الثلاثاء القادم 3 يناير مائل إلى البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح مع سقوط أمطار متوسطة على محافظات السواحل الشمالية وجنوب الوجه البحري فيما تنخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ في شمال الصعيد.

تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية

ويشهد طقس يوم الأربعاء 4 يناير تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية مع توقعات بسقوط أمطار غزيرة وغيوم على مدار اليوم وسط نشاط لحركة الرياح.

فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار يوم الخميس 5 يناير على مختلف المحافظات، مع وجود نشاط لحركة الرياح واستمرار تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية.