حالة الطقس الأيام القادمة.. سحب رعدية وأمطار متفاوتة الشدة

تشهد حالة الطقس الأيام القادمة في مصر هطول أمطار متفاوتة الشدة، بسبب استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي متمعق في طبقات الجو العليا مما يؤدي إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة وتساقط الأمطار على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى قد تمتد إلى شمال الصعيد.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، لحالة الطقس الأيام القادمة في مصر، فإنّ السحب الرعدية من المتوقع أن تؤثر على سواحل شمال الدلتا، بالإضافة إلى محافظة دمياط، والتي يصاحبها تساقط أمطار متوسطة الشدة تزداد غزارتها أحيانًا، ومن المتوقع أن تتقدم إلى بورسعيد مع تقدم الوقت.

حالة الطقس الأيام القادمة

وتتمركز السحب الرعدية الممطرة التي تشكل حالة الطقس الأيام القادمة في مصر، على مناطق من السواحل الشمالية، وسواحل شمال الدلتا، وشمال الوجه البحري، حيث تشهد تساقط أمطار متوسطة تزداد غزارتها أحيانًا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من سيناء يصاحبها تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، فضلًا عن تهيؤ الفرصة لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري تمتد إلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس غدًا الأحد

ووفقًا لخريطة توقعات حالة الطقس الأيام القادمة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أنّ حالة الطقس غدًا الأحد يأتي كالتالي:

أخبار الطقس غدًا الأحد في القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس: يسود طقس غائم جزئيًا وتشهد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على فترات متقطعة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 19 درجة بينما الصغرى 13.

حالة الطقس غدًا الأحد في السواحل الشمالية الغربية: يسود طقس غائم جزئيًا، وتهطل أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبًا، فيما تنشط حركة الرياح أحيانًا على فترات متقطعة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 15 درجة بينما الصغرى 15.

أخبار الطقس غدًا الأحد في السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري، وشمال سيناء، يسود طقس غائم جزئيًا وتتساقط أمطار متوسطة نهارًا قد تكون غزيرة مساءً بنسبة حدوث 70% على فترات متقطعة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 19 درجة بينما الصغرى 15.

حالة الطقس غدًا في جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر: يسود طقس غائم جزئيًا، فيما تنشط حركة الرياح أحيانًا على فترات متقطعة، وتسجل درجة الحرارة العظمى 21 درجة بينما الصغرى 15.

حالة الطقس غدًا في محافظات شمال الصعيد: يسود طقس غائم جزئيًا، كما تزداد فرص تساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا، فضلًا عن نشاط حركة الرياح أحيانًا على فترات متقطعة، وتسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 9.

حالة الطقس غدًا الأحد في محافظات جنوب الصعيد: يسود طقس غائم جزئيًا على جنوب الصعيد، وتسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

حالة الطقس الاثنين 26 ديسمبر

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ حالة الطقس الاثنين المُقبل، ستشهد تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

كما تشهد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، وخليج السويس، ومدن القناة.

فيما تشهد حالة الطقس الأيام القادمة، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الثلاثاء 27 ديسمبر

وتزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس الأيام القادمة.

كما توقعت الأرصاد الجوية، تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس أيام الأربعاء والخميس والجمعة

وفيما يخص حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة المقبلين، ستسود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد.