خبراء: «إعلام المتحدة» أكبر داعم لـ«الجمهورية الجديدة» ويستهدف خلق جيل واع بالتحديات

قال عدد من خبراء الإعلام إن المنصات الإعلامية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تمكنت من تقديم إعلام يليق بالجمهورية الجديدة، من خلال سعى قنواتها ومصادرها إلى دعم جهود الدولة وإبراز المشروعات القومية التى تصب فى مصلحة المواطن.

وأضاف الخبراء أنه فضلاً عن تقديم محتوى إعلامى موثق بالصورة ومن موقع الحدث لدحض الشائعات والأفكار المغلوطة، ساهمت الشركة بدور مهم فى قضايا اجتماعية ووطنية تشغل المجتمع، عن طريق حملات داعمة لاستعادة الأخلاق والمبادئ التى تربى عليها المصريون، فضلاً عن حملات ومسابقات اكتشاف المواهب فى جميع المجالات لا سيما الرياضة والفن.

«الشريف»: المبادرات الاجتماعية يلزمها دور بحثي يرصد مدى تأثيرها على فئات المجتمع لتطويرها

وقال د. سامى الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، إن المنصات الإعلامية التابعة للشركة للمتحدة تمكنت على مدار السنوات الماضية من إنجاز تغطيات مهنية تميزت بأنها تفصيلية ودقيقة لجميع الأحداث الفارقة، بهدف إطلاع المواطنين على جهود الدولة ومشروعاتها القومية، والانطلاق نحو جمهورية جديدة.

ولفت «الشريف» إلى الدور الإعلامى الاحترافى الذى تقوم به منصات «المتحدة» لإعلام المواطنين بمبادرات الدولة لمواجهة موجة الغلاء التى تواجه العالم، إذ تضافرت جهود العديد من الوزارات، كوزارتى التموين والداخلية، من أجل توفير السلع والمنتجات للمواطن بسعر مناسب، وحرص الإعلام على إبراز تلك الجهود لطمأنة المواطنين، ومشاركتهم فى العبور من الأزمة بسلاح التوعية، وتابع الخبير الإعلامى حديثه لـ«الوطن» قائلاً إن تلك التغطيات الإعلامية المتميزة تسهم أيضاً بدور كبير فى دحض الشائعات التى تبثها الوسائل الإعلامية المعادية لمصر.

وأشاد «الشريف» بإعلان الشركة المتحدة مؤخراً، تنفيذ خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال، مؤكداً أننا بحاجة لمثل هذا الاهتمام بالطفل، من أجل تشكيل وعيه على المبادئ والأخلاق التى تربينا عليها جميعاً، ما يجعلنا نرى جيلاً واعياً مثقفاً منذ طفولته، كما أشاد بالحملات الإعلامية التى أطلقتها «المتحدة» كحملة «أخلاقنا الجميلة»، التى تُذكرنا بالأخلاق والأسس التى جعلتنا دوماً شعباً راقياً ومتحضراً، وأضاف أن تلك الحملات تتطلب جانباً بحثياً يدرس مدى تأثيرها على الشارع المصرى بجميع فئاته حتى يتم تطويرها بما يتوافق مع استجابة الجمهور لها.

عجوة: منصات «المتحدة» حظيت بثقة الجمهور

من جانبه، أكد الدكتور على عجوة، الخبير الإعلامى، أن منصات «المتحدة» حظيت بثقة الجمهور، نظراً لما تقدمه من صورة صادقة ودقيقة للمشروعات والجهود التى تقوم بها الدولة، وتصب فى صالح المواطن، مشيراً إلى تميز القنوات الإخبارية، المتمثلة فى قناة إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية التى تم إطلاقها مؤخراً، ولعبت دوراً مهماً وقوياً فى نقل الأحداث المحلية والإقليمية.

وأضاف أن المواد الإعلامية المُقدمة تعمل جاهدة على إرساء قواعد الجمهورية الجديدة، التى تستهدف خلق جيل واع يتنافس على حب الوطن والتفانى من أجل خدمته، وبرز الجانب الخدمى فى إعلام «المتحدة»، الذى يسعى للبحث عما يؤرق بال المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالأزمات الاقتصادية، من أجل الوصول إلى حلول ترضى المواطن الكادح.

وقال الدكتور هشام عطية، عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الإعلام المصرى شهد مؤخراً تغيراً نوعياً ملحوظاً، فهناك جودة فى الصورة المقدمة، فضلاً عن تقديم محتوى إعلامى متوازن فى جميع القضايا، وتابع: «هذا التطور يخدم المواطن فى نهاية الأمر، ويجعله على وعى ومعرفة بجميع الأحداث المحلية والإقليمية».

وأوضح كذلك أن هناك تطوراً فى الأداء الإعلامى، تزامن مع تقديم كوادر إعلامية جديدة، ما أدى إلى حدوث تنوع وتوافق مع أداء الإعلام الدولى، وأضاف: «نحتاج فى الفترة القادمة لأن يكون هناك تنوع أكبر فى المضمون، سواء كان إخبارياً أو ترفيهياً، وغيرهما، ليكون المواطن المصرى مكتفياً إعلامياً بإعلام بلده، حتى يواصل الإعلام حضوره ومكانته التى عُرف بها على مدار التاريخ».