إعدام أكثر من نصف طن أغذية وعصائر في حملات قبل رأس السنة بالدقهلية

شنت فرق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، حملة للمرور على المطاعم والنوادي والكافيهات والفنادق للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الصحية استعداداً لاحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، حررت خلالها 55 محضر جنح صحية وإعدام حوالي 532 كجم مواد غذائية مختلفة و204 لترات زيوت وعصائر للتغير في الخواص الطبيعية.

خرجت الحملات بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف المرور على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة استعداداً لاحتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

حملة مراقبة الأغذية على 79 منشأة

وقال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان، إنه جرى المرور على 79 منشأة غذائية وتم التوصية بغلق 24 منشأة كما جرى تحرير 55 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذه المنشآت ولنقص الاشتراطات الصحية.

إعدام حوالي 532 كجم مواد غذائية

وأضاف مكين، أنه تم إعدام حوالي 532 كجم مواد غذائية مختلفة و204 لترات زيوت وعصائر للتغير في الخواص الطبيعية وتم سحب عدد 21 عينة أغذية متنوعة وإرسالها للمعمل المشترك للفحص وتحليل الصلاحية.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، ومؤكداً استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة طوال الأيام المقبلة وذلك للاطمئنان لسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين حفاظا على صحتهم.