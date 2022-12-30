 وزير التعليم لـ أولياء الأمور: اتركوا فنيات امتحانات الثانوية العامة للمتخصصين

طالب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جموع أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بأن يتركوا فنيات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 للمتخصصين، مشيراً إلى أن جميع الأسئلة ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته وليس الحفظ والحشو والتلقين، موضحاً أنه سيتم توفير نماذج للامتحانات خلال الفصل الدراسي الثاني لتدريب الطلاب على نظام الأسئلة سواء المقالية أو اختيار من متعدد، حتى يكونوا جاهزين للامتحانات الرسمية بشكل قوي.

عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 10 يونيو المقبل

وقال وزير التعليم، في تصريحات عبر جروب حوار مجتمعي تربوي، إن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستعقد يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل، دون إدخال أى تعديلات على مواعيد الامتحانات، لافتاً إلى أن حالة القلق المتواجدة عند العديد من أولياء الأمور سوف تنعكس على الطالب، ولذلك أرجو من أولياء الأمور الهدوء، واعلموا أن من يدير امتحانات الثانوية العامة هذا العام متخصصون في الامتحانات وأن كل شيء عن الامتحانات تم إعلانه في وقت مبكر.

عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 ورقيا بنظام البابل شيت

وأكد وزير التعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستعقد ورقيا بنظام «البابل شيت»، ولن تعقد إلكترونياً بنظام «التابلت»، مشيراً إلى أن أسئلة الامتحانات ستحتوي على نسبة 15% من الأسئلة المقالية، و85% أسئلة اختيار من متعدد، منوهاً بأن جميع أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة سيتم تصحيحها بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري لضمان عدم حدوث أي أخطاء، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جموع الطلاب.

إجراءات مشددة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة لمواجهة الغش

وأوضح وزير التعليم، أن هناك إجراءات مشددة سيتم تنفيذها داخل اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، لمواجهة الغش الإلكتروني والجماعي، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وإن الوزارة لن تسمح بوجود أى غش، مؤكداً أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.