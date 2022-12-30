وزير التعليم: نشر نماذج لأسئلة امتحانات الثانوية العامة في جميع المواد

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تواصل العمل الجاد استعداداً لعقد امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق 10 يونيو 2023، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، مؤكداً أن دراسة القصة سواء في اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية هدف مهم جدا ولا يجوز التفاوض حولها.

نشر نماذج امتحانات الثانوية العامة لتدريب الطلاب

وقال وزير التعليم، في تصريحات عبر جروب حوار مجتمعي تربوي، إنه سيتم نشر نماذج لأسئلة امتحانات الثانوية العامة لجميع المواد خلال الفصل الدراسي الثاني، لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة قبل عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي، لافتا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على الارتقاء بمستوى الطلاب التعليمي بمختلف المراحل التعليمية وليس الثانوية العامة فقط.

لا لإلغاء للقصة في الثانوية العامة

وأوضح وزير التعليم، خلال ردوده على أسئلة أولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023، أن القصة لم تلغ أبدا في أي سنة دراسية في الثانوية العامة، منوهاً إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته وليس الحفظ والحشو والتلقين، مؤكداً أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وزير التعليم اتركوا فنيات امتحانات الثانوية العامة للمتخصصين

وطالب وزير التعليم، أولياء الأمور بأن يتركوا فنيات امتحانات الثانوية العامة 2023 للمتخصصين، مشيراً إلى أن هذه الحالة من القلق سوف تنعكس على الطالب، ولذلك أرجو الهدوء واعلموا أن من يدير الامتحانات هذا العام متخصصون في الامتحانات وأن كل شيء عن الامتحانات تم إعلانه في وقت مبكر.

تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة إلكترونياً

وأضاف وزير التعليم، أنه سيتم تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري لضمان عدم حدوث أي أخطاء، منوهاً إلى أن الوزارة ستعمل على تنفيذ إجراءات صارمة داخل اللجان الامتحانية لمنع الغش الإلكتروني والجماعي، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ولن يتم المساواة بين الطالب المجتهد وآخر غشاش.