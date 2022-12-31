الرئيس التونسي: غلاء الأسعار لن يستمر ويجب تحقيق أهداف الشعب

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة توفير احتياجات المواطنين، موضحًا أن التحدي الاقتصادي والاجتماعي هو الأهم.

وأضاف سعيد، خلال اجتماع، عصر أمس الجمعة، بقصر قرطاج، مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل، ليلى جفال، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أن غلاء الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية وافتعال الأزمات لا يمكن أن يستمر.

سعيد يؤكد على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وعلى دور كل الأجهزة وخصوصا الموكول للقضاء، مشيرا إلى أن بدون قضاء عادل لا يمكن تحقيق أي هدف من أهداف الشعب في حياة كريمة.