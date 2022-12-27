الرئيس التونسي يفتح ملف فساد الصحة بعد زيارة ميدانية لمستشفى «جندوبة»

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن ملف الصحة في بلاده سيحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، انطلاقًا من أهمية العناية بهذا الملف، وتوزيع هذا الاهتمام على كل محافظات تونس وليس العاصمة فقط، لتحسين الأوضاع الصحية في البلاد.

وقالت نسرين رمضاني، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إنّ زيارة «سعيد»، لمستشفى ميداني بجندوبة، سلّطت الضوء بشكل رئيسي على واقع القطاع الصحي في تونس، خاصة وأن هذا الملف يشهد فسادًا وإهدارًا للمال العام.

وأضافت أن الزيارة ركزّت على استمرار دراسة مشروع مستشفى القيروان لخمس سنوات، إذ وصف الرئيس التونسي ذلك بالأمر غير المقبول.

وأشارت «رمضاني»، إلى أن الإصلاحات المنتظرة في هذا الملف، تستهدف بشكل رئيسي توفير مستشفيات بالمحافظات، للتسهيل على المواطنين الذين يسافرون لمسافات طويلة من أجل تلقي الخدمات العلاجية.