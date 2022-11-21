سعر الروبل الروسي أمام العملات الأخرى اليوم الإثنين

ما زالت روسيا تتلقى كثير من الإدانات الدولية، على خلفية استمرار أزمتها مع الجارة أوكرانيا، والتي كان آخرها المطالب التي تقدمت بها مجموعة السبع إلى روسيا، بوقف عملياتها في أوكرانيا فورًا، الأمر الذي قد يكون له أثر كبير على سعر الروبل الروسي مقابل العملات الأخرى.

وسجل سعر الروبل الروسي تراجعا في بداية الأزمة مع أوكرانيا، ثم عاد إلى النهوض مرة أخرى، وظلت حالة الصعود والهبوط للعملة الروسية منذ بدء الأزمة بين البلدين في فبراير من العام الحالي.

وجاء سعر الروبل الروسي مقابل العملات الأخرى على النحو التالي:

سعر الروبل الروسي أمام الدولار

تراجع سعر الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي ليسجل هبوطا يصل لـ0.01648 دولار.

سعر الروبل الروسي أمام اليورو

كما سجّل اليورو ارتفاعًا أمام الروبل الروسي ليسجل الأخير انخفاضا بقيمة 62.330 يورو.

سعر الروبل الروسي أمام الجنيه الإسترليني

فيما صعد الجنيه الإسترليني مقابل الروبل الروسي ليسجل انخفاضا يصل لـ 71.819 إسترليني.

سعر الروبل الروسي أمام الفرنك السويسري

وهبط سعر الروبل الروسي أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.01575 فرنك.

سعر الروبل الروسي أمام اليوان الصيني

فيما سجل اليوان الصيني استقرارا مقابل الروبل الروسي اليوم الاثنين ليشهد 0.1179 يوان.

سعر الروبل الروسي مقابل الدرهم الإماراتي

وأخيرا هبط سعر الروبل الروسي أمام الدرهم الإماراتي بقيمة تصل لـ 0.06045 درهم.