الأرصاد تحذر من ظاهرة مؤثرة في الأحوال الجوية: بدأت الآن وتستمر حتى الـ8 صباحا

انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال ساعات الليل بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، تصاحبه كتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية تمر على البحر المتوسط وتأتي محملة ببخار الماء.

تحذير من الأجواء الشتوية الباردة التي تشهدها كافة الأنحاء

الأرصاد الجوية حذرت من الأجواء الشتوية الباردة التي تشهدها كافة الأنحاء على مدار الأيام الماضية في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل، لتصل الصغرى إلى 10 درجات على القاهرة، وأقل من 10 درجات على مناطق شمال الصعيد والمدن الجديدة ووسط سيناء.

الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أكدت أنّ المنخفض الجوي الذي يمر بالبلاد يؤثر على بعض المناطق بفرص لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة.

وأوضحت «غانم» في تصريحات لـ«الوطن» أن فترات سطوع أشعة الشمس في فترات النهار تزداد على الرغم من الانخفاض في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن درجة العظمى على القاهرة تتراوح بين 19 إلى 20 درجة مئوية.

وأكدت أن الأجواء الشتوية اللطيفة تسود على أغلب المناطق الشمالية، وتكون معتدلة ودافئة على المناطق الجنوبية، ونصحت بعدم الانخداع وتخفيف الملابس حتى لا يصابون بنزلات البرد.

تحذيرات بسبب الشبورة ونصائح للسائقين

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، من ظاهرة مؤثرة تبدأ في الحدوث منذ الـ3 فجرًا حتى الثامنة صباحًا وهي الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مؤكدة أنها تبدأ في التلاشي تمامًا مع سطوع أشعة الشمس.

وأكدت «غانم» أنّ الشبورة المائية تزداد خلال الـ48 ساعة المقبلة بسبب زيادة التبريد وتوافر عوامل الرطوبة، وتنعدم معها الرؤية الأفقية، إلا أنّها لا تصل إلى حد الضباب، مشددة على السائقين مراعاة المسافات البينية بين السيارات والقيادة بهدوء على الطرق خاصة في أوقات تكوّن الشبورة.

كما نصحت بضرورة متابعة نشرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بصورة يومية خاصة مع التغيرات السريعة في الخرائط والتوزيعات الضغطية، خاصة قبل الخروج من المنزل، والقيادة بهدوء واتباع كافة تعليمات رجال المرور، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وفترات الصباح الباكر.