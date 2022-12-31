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شرم الشيخ تستقبل 2023 بموكب الملوك الثلاثة وحفلات وفعاليات ترفيهية

كتب:

حماده الشوادفي
09:55 ص | السبت 31 ديسمبر 2022
احتفالات شرم الشيخ برأس السنة

احتفالات شرم الشيخ برأس السنة

ساعات قليلة ويبدأ العام الجديد 2023، وهو ما تحتفل به مدن العالم أجمع بفعاليات مختلفة ومتنوعة، بينها شرم الشيخ المدينة والتي تزينت واستعدت لاستقبال العام الجديد، خاصة بعد ما حققت نجاحات عدة خلال عام 2022 في قطاعات مختلفة، وتحولت إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة بالتزامن مع استضافة قمة المناخ الشهر الماضي.

وأعلنت فنادق ومنتجعات جنوب سيناء عن برامج خاصة للاحتفال بـ«رأس السنة»، حيث تبدأ الفعاليات من الساعة الثامنة مساء اليوم وحتى منتصف الليل، إعلانا بقدوم عام جديد.

طوارئ في المدن السياحية

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك حالة استنفار قصوى في المدن السياحية بالمحافظة، لا سيما شرم الشيخ قبيل انقضاء عام 2022 بساعات، مشيرا إلى أنه عقد لقاء موسعا مع كافة الأجهزة لوضع خطة تأمين احتفالات ليلة رأس السنة، حيث جرى التشديد على كل الفنادق بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السياح.

وأوضح «فودة» أن هناك فنادق أعلنت عن تنظيم حفلات داخل خيام للسياح لاستقبال العام الجديد، تتضمن فقرات غنائية وفنية وغيرها.

الملوك الثلاثة في ميدان سوهو

بينما قال رامي رزق الله، عضو لجنة تسويق شرم الشيخ ومدير أحد فنادق شرم الشيخ، إن ميدان سوهو سكوير بشرم الشيخ ينظم اليوم احتفال الملوك الثلاثة في آخر يوم من العام الحالي، موضحًا أن الملوك الثلاثة هم ملكيور من بلاد فارس، وجاسبار من الهند، وبلطاسر من الجزيرة العربية.

وأوضح أن الاحتفال عبارة عن موكب كبير لثلاثة ملوك، يرتدون أزياء مختلفة ويحملون صناديق ويقومون بتوزيع الهدايا على السياح، مشيرا إلى أن هناك احتفالات ضخمة في الفنادق بشرم الشيخ للاحتفال بالعام الجديد.

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