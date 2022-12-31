أخبار أمريكا الجنوبية: سجن زعيم المعارضة البوليفية.. وحل حكومة فنزويلا

شهد عدد من دول قارة أمريكا الجنوبية 6 أحداث، تنوعت ما بين أمنية وسياسية، كان أهمها مصرع 11 شخصا على الأقل جراء حادث سقوط حافلة بأحد المنحدرات الجبلية شرق بوليفيا، فيما شهدت فنزويلا إعلان المعارضة حل الحكومة المؤقتة التي نصبت نفسها برئاسة خوان جوايدو، منذ عام 2019.

في بوليفيا، لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 28 آخرون جراء سقوط حافلة ركاب بأحد المنحدرات الجبلية في منطقة الميرادور بمقاطعة «مانويل ماريا كاباليرو» شرقي البلاد، وقالت وسائل إعلام محلية، مساء أمس الأول الخميس، إن الحافلة كانت في رحلة بين مدينتي «سانتا كروز» و«سايبينا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن الحافلة غادرت «سانتا كروز» على متنها 39 شخصا.

من جانبه، أمر القاضي سيرخيو باتشيكو، بإيداع زعيم المعارضة، حاكم منطقة «سانتا كروز» لويس فرناندو كاماتشو، قيد الحبس الاحتياطي 4 أشهر على ذمة التحقيق بتهم الإرهاب، في خطوة قد تؤدي لتأجيج الاضطرابات في البلاد.

حل الحكومة المؤقتة برئاسة خوان جوايدو

وفي فنزويلا، أعلنت المعارضة، اليوم السبت، في جلسة استماع ثانية، حل الحكومة المؤقتة التي نصبت نفسها برئاسة خوان جوايدو، منذ 2019، وقال سكرتير الجمعية الوطنية «البرلمان» خوسيه انطونيو فيجيريدو، إن مجموع الأصوات 72 صوتا مؤيدا لحل الحكومة، و29 معارضا و8 امتنعوا عن التصويت.

بدورها، تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لاستقبال أول ناقلة نفط فنزويلي «باناماكس» محملة بخام بوسكان، منذ فرض العقوبات على قطاع النفط في عام 2019، فيما قال مصدر مطلع لوكالة أنباء « ريا نوفوستي» الروسية، إن الناقلة ستحمل حوالي مليون برميل، مضيفا إن من المتوقع وصولها إلى الولايات المتحدة في منتصف يناير المقبل.

وغادر الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو، البلاد على متن طائرة دون اتنظار موعد انتهاء صلاحياته رسميا، اليوم السبت، وقالت مواقع تتبع الرحلات الجوية إن طائرة رسمية تابعة للقوات المسلحة غادرت «برازيليا» في نحو الساعة الثانية ظهرا، متجهة الى مدينة أورلاندو بولاية «فلوريدا» جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام برازيلية.

وفي وقت سابق، قالت الجريدة الرسمية البرازيلية إن العديد من المسؤولين حصلوا على إذن لمرافقة الرئيس السابق إلى ميامي بين 1 و30 يناير المقبل، لتقديم المشورة والأمن.

الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته: بذلت قصارى جهدي

وكان بولسونارو، قال في وقت سابق، إنه بذل قصارى جهده، مضيفا، إنه قدم أفضل ما عنده، وأوضح الرئي سالبرازيلي النتهية ولايته، لشبكة «سي إن إن برازيل»، أنه في رحلة، وسيعود قريبا، مضيفا شيرا إلى خسارة معارك، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، أعلن المكتب الصحفي لنائب الرئيس، الجنرال هاميلتون موراو، أنه بات يتولى منصب الرئيس، ما يعني أنه سيتغيب عن حفل التنصيب للرئيس الأمريكي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، غدا الأحد.

كما أعلنت السلطات البرازيلية، أنه سيتم إعادة تسمية أكبر ميناء في البرازيل وأمريكا اللاتينية الواقع في مدينة «سانتوس» على اسم أسطورة كرة القدم، بيليه، تكريما لمشواره بعد وفاته، فيما قال جواو أروجو حلاق الأسطورة البرازيلية إنه يأمل أن يتغمد الرب نجم كرة القدم برحمته، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.