إنقاذ شخصين سقطا في حفرة عمقها 30 مترًا بالأردن (فيديو)

أنقذت فرق الإنقاذ والإسعاف الأردنية شخصين سقطا داخل حفرة يبلغ عمقها 30 مترا في منطقة نقب الدبور بالسلط وسط البلاد، بحسب موقع «عمون» الإخباري الأردني.

ونجحت الفرق بإخراجهما سالمَين رغم عمق الحفرة بعد جهود مضنية بذلتها الفرق، واستخدمت خلالها المعدات المتخصصة، في حين قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلط الحكومي، ووصفت حالتهما العامة بالمتوسطة، حسبما ذكر الموقع الأردني.