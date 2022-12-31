العثور على جثة شاب ملقاة في صحراء السلوم.. كسور وتهتك في الجمجمة

عثرت الأجهزة الأمنية، منذ قليل، على جثة شاب ملقاة في الصحراء أعلى هضبة السلوم بالقرب من الحدود الليبية في ظروف غامضة، ونقلت الجثة إلى أقرب مستشفى، وجارى إخطار اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

وصول الجثة ثلاجة الموتى

واستقبلت، اليوم السبت، مستشفى السلوم معزب هيبة جويدة محمد 33 سنة مقيم في منطقة أم الجوابي التابعة لمركز ومدينة سيدي برانى غرب مطروح، وصول جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه من خلال مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة تهتك في فروة الرأس وكسور كثيرة في الجمجمة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.

فحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة السلوم الى موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير إلى جهات التحقيق.