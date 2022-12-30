العثور على جثة مسن في ظروف غامضة بالجمالية

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن في أحد شوارع منطقة الجمالية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة الشتريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وسبب تواجد المتوفى بمنطقة العثور على جثمانه، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الجمالية بلاغا بالعثور على جثة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «أشرف.ع.ع» في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين العثور على متعلقاته الشخصية، وبمعاينة الجثة تبين خلوها من أي إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.