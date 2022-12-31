تفاصيل 9 وظائف شاغرة للعمل في السعودية.. رواتب تصل 276 ألف جنيه شهريا

كشف موقع «فرصنا»، أحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المعنى بتوفير وظائف داخل مصر وخارجها، عن توافر فرص عمل للمواطنين للعمل في الخارج وتحديدا المملكة العربية السعودية شرط توافر مجموعة من الخبرات والمؤهلات.

تفاصيل 9 وظائف متاحة للعمل خارج مصر، نوضحها في التقرير التالي على هذا النحو:

وظيفة محاسب

اسم الشركة: مصنع تام للملابس .

مقر التقديم للعمل: التجمع الأول - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 26- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2500- 6000 ريال سعودي ما يعادل 39434.77 جنيه مصري.

وظيفة صيدلي

اسم الشركة: المنار لالحاق العمالة بالخارج.

مقر التقديم للعمل: «15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة».

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: 3-‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27 - 32 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي كلية الصيدلة.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مراقب أعمال مدنية

اسم الشركة: مصنع تام للملابس.

مقر التقديم للعمل: التجمع الأول - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 26- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 2500- 6000 ريال سعودي ما يعادل 39434.77 جنيه مصري.

وظيفة فني لوحات كهربائية

اسم الشركة: مصنع تام للملابس.

مقر التقديم للعمل: التجمع الأول - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 26 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات متوسط.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2500- 6000 ريال سعودي ما يعادل 39434.77 جنيه مصري.

وظيفة مهندس مدني

اسم الشركة: مصنع تام للملابس.

مقر التقديم للعمل: التجمع الأول - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 26 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 2500- 6000 ريال سعودي ما يعادل 39434.77 جنيه مصري.

وظيفة مسئول استيراد

اسم الشركة: confidential .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 28 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة محاسب تكاليف

اسم الشركة: confidential .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

سنين الخبرة: 5-‎12 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 27- 37 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة أخصائية جلدية وتجميل

اسم الشركة: شركة دار المعالى لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب مؤهل عالي كلية الطب البشري.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 30000- 42000 ريال سعودي ما يعادل 276043.38 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 1000- 7000 ريال سعودي.

وظيفة مدير مصنع بلاستيك

اسم الشركة: مصنع علي ابراهيم عسيري للصناعات البلاستيكية .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: سنتان- ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 30- 59 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.