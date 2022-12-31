سعر الذهب اليوم في مصر آخر أيام 2022.. عيار 21 يسجل 1,650 جنيه

تستعرض «الوطن»، أسعار الذهب اليوم السبت، آخر أيام 2022، بعما سجل سعر الذهب في مصر، منذ بداية العام الجاري، حالة من التذبذب وفق محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر 2022

- عيار 24 بيع 1,886 جنيه وشراء 1,886.

عيار 22 بيع 1,729 جنيه وشراء 1,729.

عيار 21 بيع 1,650 جنيه وشراء 1,650.

عيار 18 اليوم

عيار 18 بيع 1,414 جنيه وشراء 1,414.

عيار 14 بيع 1,100 جنيه وشراء 1,100.

عيار 12 بيع 943 جنيها وشراء 943.

سعر الأونصة بيع 58,646 جنيه وشراء 58,646.

سعر الجنيه الذهب بيع 13,200 جنيه وشراء 13,200.

سعر الكيلو الذهب بيع 1,885,714 جنيه وشراء 1,885,714.

سعر الذهب في أسواق المال اليوم

سعر الذهب عيار24 اليوم 1,450 جنيه ما يعادل 58.70 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم 1,329 جنيه ما يعادل 53.81 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 1,269 جنيه ما يعادل 51.36 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 1,088 جنيه ما يعادل 44.02 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم 845.85 جنيه ما يعادل 34.24 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم 725.01 جنيه ما يعادل 29.35 دولار.

سعر الذهب عيار 9 اليوم 543.76 جنيه ما يعادل 22.01 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم 45,096 جنيه ما يعادل 1,826 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم 10,150 جنيه ما يعادل 410.89 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم 1,450,028 جنيه ما يعادل 58,698 دولار.