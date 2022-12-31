عضو شعبة الذهب: الناس بدأت في البيع لجني الأرباح والأسعار أصبحت عادلة (حوار)

يلجأ بعض المواطنين لشراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن ولا يفقد قيمته مطلقًا مهما اختلفت الظروف، فالاستثمار فيه يكون على المدى البعيد، ويتردد الكثير من الناس في الشراء في الوقت الحالي نتيجة الانخفاضات الأخيرة التي حدثت.

من جانبه قال المهندس عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن سعر الذهب حالياً يعتبر عادل إلى حد ما بالنسبة للسعر العالمي، فسعر الأوقية ارتفع في البورصة العالمية، والعرض والطلب هو العامل الرئيسي في الانخفاضات التي حدثت، فالمواطنون جنوا أرباح الشراء الفترة الماضية ما دفعهم للبيع في الوقت الحالي، وكلما قل الطلب وازداد العرض كلما انخفض السعر والعكس.

وأضاف «المغربي» في حوار لـ«الوطن»، إن الذهب سيظل الاستثمار الآمن حتى في أصعب الظروف، فدائماً يحافظ لقيمته، والدول تستخدم الذهب كاحتياطي لها، كما أن الافراد يتخذونه ملاذًا آمنا للاستثمار.

وإلى نص الحوار

بداية.. ما سبب الانخفاضات الأخيرة لسعر الذهب؟

السعر حالياً يعتبر عادلًا إلى حد ما بالنسبة للسعر العالمي فسعر الأوقية ارتفع في البورصة العالمية، فالعرض والطلب هو العامل الرئيس في الانخفاضات التي حدثت، ولأن المواطنون جنوا أرباحًا من الشراء الفترة الماضية، ما دفعهم للبيع في الوقت الحالي، وكلما قل الطلب وازداد العرض كلما انخفض السعر والعكس.

هل تعاني مصر من نقص في كميات الذهب الموجودة بها؟

لا يوجد نقص في كميات الذهب الموجودة في مصر إلا في حالة كون الطلب أكبر من العرض، خصوصًا في ظل عدم استيراد الذهب من الخارج.

هل يظل الذهب الاستثمار الامن؟

بالتأكيد سيظل الذهب الاستثمار الامن حتي في أصعب الظروف، فالذهب دائماً حافظ لقيمته، والدول تستخدم الذهب كاحتياطي لها، كما أن الافراد يتخذونه كملاذ أمن للاستثمار.

أيهم أفضل السبائك أم الجنيهات أم الذهب القديم؟

لا يوجد ما يسمي بالذهب القديم ولا أنصح بشرائه، والسبائك والجنيهات والمشغولات الذهبية لا يوجد فرق بينهم فجميعهم يندرجون تحت مسمي الذهب، كما أن السبائك والجنيهات مصنعيتهما متساوية وأقل من مصنعية المشغولات الذهبية.

متي أنسب وقت للشراء وبنسبة كام من المدخرات؟

أنسب وقت للشراء هو الذي يتوفر فيه رأس المال، بينما تختلف نسبة الشراء من شخص لأخر فكل واحد حر فلا يوجد بها مجال للنصيحة، فمن الناس من يشتري بكل أمواله ذهب، وهناك أخرون يقسمون مدخراتهم لأكثر من جزء ويوزعون الأموال على أكثر من مجال استثماري كشراء العقارات والشهادات.

ختامًا.. ما هي توقعاتك للفترة القادمة؟

من الصعب التوقع بما سيحدث بالنسبة لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، لأن السعر يؤثر علية أكثر من عامل كالعرض والطلب وسعر الذهب العالمي.