استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل 1700 جنيه بدون مصنعية

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات المسائية، رغم ارتفاع أونصة الذهب عالميًا، بينما عزف المواطنون عن شراء الذهب إلا للضرورة، فضلًا عن استبدال الأعيرة المرتفعة بالأخرى المنخفضة فيما اشتهرت أعيرة جديدة لم تكن معروفة من قبل مثل أعيرة «14، و12، و9».

تستعرض «الوطن»، أسعار الذهب اليوم في مصر، في محال الصاغة خلال التعاملات المسائية، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وقال علاء فاروق مصطفى، أحد تجار الذهب بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الذهب اليوم في مصر، استقرت في جميع محال الصاغة خلال التعاملات المسائية، موضحًا أنّ الأسعار موحدة في جميع المحافظات، حيث يعرفها التجار وأصحاب محال الصاغة من خلال المجموعات والتطبيقات الخاصة بهم.

سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار

وفيما يخص سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار، فقد سجل سعرها التي تزن 31.10 جرامًا من الذهب عيار 24، سجلت اليوم خلال التعاملات المسائية، 1820 جنيهًا للبيع فيما سجلت 1819 جنيهًا للشراء.

قائمة سعر الذهب اليوم في الصاغة

وأشار إلى أنّ قائمة سعر الذهب اليوم في محال الصاغة لمختلف الأعيرة جاءت كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 1942.75 جنيه للبيع، بينما سجل 1914.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22 نحو 1781 جنيها للبيع، بينما سجل 1754.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21 سجل 1700 جنيهًا للبيع فيما سجل 1675 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 1457.25 جنيه للبيع، بينما سجل 1435.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14 سجل 113.25 جنيه للبيع فيما سجل 1116.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12 سجل 971.5 جنيه للبيع، بينما سجل 957.225 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 9 سجل 728.5 جنيه للبيع، فيما سجل 717.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأضاف علاء فاروق مصطفى، أنّ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر سجل 13600 جنيه للبيع بينما سجل 13400 للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وأشار إلى أنّ أكثر سؤالا يطرحه العملاء في محال الصاغة كم أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، موضحًا أنّه لكي يعرف الجميع ذلك يجب أن يعرفوا سعر الذهب اليوم عيار 21، ثم يضيفون إليه مبلغا يتراوح بين 30 حتى 65 جنيهًا للعيار الواحد المصنعية، بحسب النقوش التي تزين القطعة الذهبية، والشركة المصنعة له.