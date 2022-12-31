ظهور سلالة كوليرا عمرها أكثر من 10 سنوات.. تفتك بالمئات في هايتي

بعد أقل من عام على إعلان حكومة هايتي القضاء على وباء الكوليرا في البلاد، عاد المرض إلى آلاف المواطنين مرة أخرى.

13672 حالة إصابة و283 حالة وفاة

ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في 13 ديسمبر، أبلغت السلطات في هايتي عن 13672 حالة إصابة و283 حالة وفاة منذ أوائل شهر أكتوبر الماضي.

وبدأ تفشي وباء الكوليرا الأخير في هايتي في عام 2010، أما الآن في مراسلات من (New England Journal of Medicine)، يقول الخبراء إن «سلالة الكوليرا التي تسبب حاليا تفشيا آخر في دولة هايتي مرتبطة بسلالة 2010، ومن المحتمل أن تكون سليلة لها».

وتم الإبلاغ عن التفشي الحالي لأول مرة في 2 أكتوبر الماضي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، بعد 3 سنوات من عدم الإبلاغ عن حالات كوليرا.

وباء الكوليرا

وبين أكتوبر 2010 وفبراير 2019، أبلغت البلاد عن 820 ألف حالة إصابة و9792 حالة وفاة بسبب الكوليرا في تفشٍّ واسع النطاق على مستوى البلاد، وفي فبراير 2022 أعلنت الحكومة الهايتية القضاء على الكوليرا.