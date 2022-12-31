العثور على جثة شاب داخل منزله بعين شمس في ظروف غامضة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله في منطقة عين شمس، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

إجراء تحليل مخدرات

كما قررت النيابة العامة إجراء تحليل مخدرات للمتوفى، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعه تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وما إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

جثة شاب مخنوق

وتلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغا يفيد العثور على جثة شاب مخنوق داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب «أحمد ي»، 28 عاما، وتبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

وبمعاينة الشقة تبين سلامه جميع منافذها، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.